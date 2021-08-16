Ankara'da jandarma ekiplerince 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde durdurulan bir tankerde yapılan aramada, 24 ton 650 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tankerle Ankara'ya kaçak akaryakıt getirileceği ihbarı üzerine hareket geçti.

Şeyhahmetli Mahallesi'nde durdurulan tankerde yapılan aramada, 24 ton 650 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek malzemenin üretildiği tesisi de tespit etti. Tesise, lisanssız üretim yapmaktan 1 milyon 207 bin 155 lira idari para ceza uygulandı, kaçak akaryakıta el konuldu.

