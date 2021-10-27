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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

27.10.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kentte 18-24 Ekim arasında sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 92 bin 208 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 1256 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 1095 kaçak ilaç, 450 kilo kaçak tütün, 9 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 3 kaçak cep telefonu, sigara sarma makinesi, kompresör ve 1 milyon 183 bin 700 adet sigara sarmak için kullanılan kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

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