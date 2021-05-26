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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

26.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 17-23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.

Aramalar sonucu 11 bin 794 kaçak muhtelif eşya, 6 bin 982 kaçak elektronik eşya, 4 bin 441 kaçak veya sahte ilaç, 445 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 215 litre kaçak veya sahte alkolü içki, 456 paket kaçak sigara, 22 kilogram kaçak tütün, 143 kaçak puro, 37 bin 600 dolu makaron, bir pompalı tüfek ve bu silaha ait 63 fişek ele geçirildi.

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