Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 16-22 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 54 bin 303 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 105 tıbbi ilaç, 3 bin 190 kilo tütün, 1140 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 1320 paket sigara, 800 sahte bandrol, 168 tarihi eser niteliği taşıyan sikke veya obje, 10 cep telefonu, 5 sigara sarma makinesi ve 2 milyon 878 bin 500 makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 48 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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