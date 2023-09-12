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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 89 bin 430 paket sigara ele geçirildi

12.09.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 89 bin 430 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik il genelinde 4-10 Eylül tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

26 olayda gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Zanlılardan 32'si adli mercilerce serbest bırakıldı, biri tutuklandı.

Operasyonlarda, 89 bin 430 paket sigara, 27 bin 944 adet uyuşturucu hap, 5 bin 616 adet cinsel içerikli ürün hap, 3 bin 50 elektronik sigara likidi, 2 bin 850 adet puro, 2 bin 400 litre etil alkol, 2 bin 239 elektronik sigara, 940 litre karışımlı akaryakıt, 676 parfüm, 180 cep telefonu yedek parçası, 17 paket çay, 6 şişe alkollü içki, 4 kilogram tütün ele geçirildi.

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Ankara kaçakçılık operasyon

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