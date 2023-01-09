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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 26 şüpheli yakalandı

09.01.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2-8 Ocak'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ankara genelinde 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 4 milyon 397 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 483 bin 400 dolu makaron, 4 bin 722 elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 160 puro, 1960 paket kaçak sigara, 890 litre etil alkol, 615 cinsel içerikli ürün, 232 bandrol, 194 kilogram tütün, 132 litre sahte alkollü içki, 7 cep telefonu ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sigara kaçakçılık Tütün

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