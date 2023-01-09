Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 26 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2-8 Ocak'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ankara genelinde 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 4 milyon 397 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 483 bin 400 dolu makaron, 4 bin 722 elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 160 puro, 1960 paket kaçak sigara, 890 litre etil alkol, 615 cinsel içerikli ürün, 232 bandrol, 194 kilogram tütün, 132 litre sahte alkollü içki, 7 cep telefonu ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

