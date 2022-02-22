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Ankara'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

22.02.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 14-20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 15 bin 250 litre akaryakıt, 1781 alkollü içki, 1593 cinsel içerikli ilaç, 490 paket sigara, 319 bin 500 makaron, 185 elektronik ve muhtelif eşya, 144 kilogram tütün, 140 cep telefonu, 106 sahte bandrol ile alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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