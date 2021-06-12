Ankara'da "kademeli su tarifesi" Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Başkent'te kademeli su tarifesi uygulamasına geçilecek.

Ankara'da uzun süredir tartışma konusu olan "kademeli su tarifesi"ne ilişkin CHP'nin önergesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin bugünkü toplantısında oylandı. Yeni tarife, AK Parti ve MHP'nin çekimser kaldığı oylama ile kabul edildi.

Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, dün akşam Grup Başkanvekilleri olarak komisyon üyeleriyle bir araya geldiklerini ve sorunu çözmek için bir karara vardıklarını açıkladı.

Komisyon raporu da dikkate alınarak yeni bir öneri getirdiklerini belirten Neslihanoğlu, konut tipi aboneliklerde 3 farklı tarife getirildiğini belirtti. Neslihanoğlu, sosyal yardım alan ailelerde suyun 10 metreküpe kadar metreküp başı 1 liradan faturalandırılacağını, diğer abonelerde 0-15 metreküp arası kullanımda metreküp başına 5 lira, 15-30 metreküp arası 7 lira, 30 metreküp ve üzerinde ise 9 lira artı ÜFE olarak faturalara yansıyacağını söyledi.

0-15 metreküp arasında su kullanan abone sayısının, tüm abonelerin yüzde 85'i civarında olduğunu ve burada fiyatın değişmediğini aktaran Neslihanoğlu, amaçlarının sosyal yardım alanların bu durumdan faydalanması olduğunu kaydetti.