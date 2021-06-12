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Ankara'da "kademeli su tarifesi" Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi

12.06.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal yardım alan dar gelirli ailelerin kullanacağı 10 metreküpe kadar su metreküp başına 1 liradan faturalandırılacak - Diğer konut aboneleri için 0-15 metreküp arası su kullanımında ücret mevcut tarifede olduğu gibi 5 lira olarak uygulanacak, 15-30 metreküp arası 7 lira, 30 metreküp ve üzeri ise 9 lira olarak ücretlendirilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Başkent'te kademeli su tarifesi uygulamasına geçilecek.

Ankara'da uzun süredir tartışma konusu olan "kademeli su tarifesi"ne ilişkin CHP'nin önergesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin bugünkü toplantısında oylandı. Yeni tarife, AK Parti ve MHP'nin çekimser kaldığı oylama ile kabul edildi.

Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, dün akşam Grup Başkanvekilleri olarak komisyon üyeleriyle bir araya geldiklerini ve sorunu çözmek için bir karara vardıklarını açıkladı.

Komisyon raporu da dikkate alınarak yeni bir öneri getirdiklerini belirten Neslihanoğlu, konut tipi aboneliklerde 3 farklı tarife getirildiğini belirtti. Neslihanoğlu, sosyal yardım alan ailelerde suyun 10 metreküpe kadar metreküp başı 1 liradan faturalandırılacağını, diğer abonelerde 0-15 metreküp arası kullanımda metreküp başına 5 lira, 15-30 metreküp arası 7 lira, 30 metreküp ve üzerinde ise 9 lira artı ÜFE olarak faturalara yansıyacağını söyledi.

0-15 metreküp arasında su kullanan abone sayısının, tüm abonelerin yüzde 85'i civarında olduğunu ve burada fiyatın değişmediğini aktaran Neslihanoğlu, amaçlarının sosyal yardım alanların bu durumdan faydalanması olduğunu kaydetti.

- Burhan: "Bunun adı zamdır"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin AK Partili Meclis üyesi Sinan Burhan ise kademeli su tarifesi ile ilgili değerlendirmesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın teklifi ile suya kademeli olarak yüzde 80 oranında zam yapıldığını belirtti.

AK Parti ve MHP olarak yapılan oylamada çekimser kaldıklarını belirten Burhan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir yetkilileri kademeli artış diyorlar, bunun adı zamdır. Hani seçimlerden önce suya zam yapmayacağınızı söylüyordunuz. Yüzde 80 zam teklifine Cumhur İttifakı olarak bizler çekimser oy kullandık. Eğer yine ret oyu verseydik 'Çalıştırmıyorlar, karşı çıkıyorlar' diye algı belediyeciliği yapacaktınız, mahkemeye gidip daha fazla zam yapacaktınız. Ankaralı yine mağdur olacaktı."

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