YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara’da kar altında kalan menderesler havadan görüntülendi

Ankara’da kar altında kalan menderesler havadan görüntülendi

İHA İHA
23.01.2024 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çamlıdere ilçesine bağlı Benli Yaylası kar yağışı sonrası bölgedeki nehirlerin oluşturduğu menderesler, havadan görüntülendi.

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile görüntülendi. Çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor. Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. İlkbahar aylarında rengarenk çiçeklerin açtığı, kışın kar örtüsüyle bambaşka bir güzelliği yansıtan menderesler, İHA ekibince drone ile görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konulan anne karnındaki ikiz bebeklere operasyonİkizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konulan anne karnındaki ikiz bebeklere operasyon
Eğlence mekânı çıkışı husumetlisine ateş eden şahıs tutuklandıEğlence mekânı çıkışı husumetlisine ateş eden şahıs tutuklandı
Konut satışlarının yüzde 40’a yakın düştüğü Antalya’da tersine göç başladıKonut satışlarının yüzde 40’a yakın düştüğü Antalya’da tersine göç başladı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ocak Salı

İmsak
06:30
Sabah
07:58
Öğle
13:05
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Salı

Derin eczanesi
Cankaya
Dilek su eczanesi
Beypazari
Güner eczanesi
Pursaklar
Asilkan eczanesi
Mamak
Birgül eczanesi
Sincan
Can eczanesi
Yenimahalle
Yaren eczanesi
Yenimahalle
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.