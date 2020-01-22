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  4. Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

ANKARA HABERLERİ  | 22.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Ankara, "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" çerçevesinde birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri, 23-26 Ocak tarihleri arasında ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara, "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" çerçevesinde birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri, 23-26 Ocak tarihleri arasında ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasında da kazlar beğeniye çıkacak. Federasyon Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yapacağı etkinlik, 23 Ocak Perşembe günü resmi açılışla başlayacak ve 26 Ocak Pazar akşamına kadar devam edecek. Etkinlik süresince kaz güzellik yarışması yapılacak ve ziyaretçilere kaşar döneri, bal şerbeti, kete, çeçil peyniri, Kağızman elması gibi yöresel ürünler ikram edilecek. İllerin âşıkları, sanatçıları yörelerin ezgileri ile kulaklarda farklı bir tını bırakırken, folklor ekibi ise görsel bir şölen sunacak. Yürekleri sızlatan, tarihin acı dolu sayfalarında yer alan ‘Sarıkamış Harekatı’ sunumu ve ‘Ebul Hasan Harakani’nin yolculuğunu anlatan sunum da etkinlikte yer alacak. Ayrıca Sarıkamış ve tüm şehitler için mevlit okunacak.
Aşıkları anma programında ise, dünden bugüne aşıklar geleneği anlatılacak ve gönüllerde iz bırakan aşıklar, anlatım ve türkülerle anılacak. Üç ilimizin topraklarında doğmuş, büyümüş birçok yazarın imza günü ve resim sergisi de etkinliğin kültürel boyutunda yer bulacak.
Kars, Ardahan, Iğdırlı esnafların büyük ilgi gösterdiği ve katılım sağladığı etkinlikte yine bu illere ait kaz yemeği, piti, kesme aşı, hengel gibi birçok yöresel mutfak lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri, 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

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