Ankara'da kendisinden ayrılan kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara'da dini nikahla birlikte yaşarken kendisinden ayrılan Sevgi Tekin'i, kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ağtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı, duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ağtaş, Tekin'i kasten öldürmediğini, olay nedeniyle pişman olduğunu iddia ederek, bir sonraki celse duruşma salonunda olmak istediğini söyledi.

Avukat beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini belirtti. Gelecek celse savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması bekleniyor.

Mahkeme, sanığın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesi için bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına hükmetti. Davanın görülmesine, 1 Haziran'da devam edilecek.

- Olay

Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde 4 Ocak'ta Sevgi Tekin, Gökhan Ağtaş tarafından, kardeşleri ve 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde tabancayla öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağtaş hakkında, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamede, Ağtaş'ın, kasten öldürme suçundan müebbet, diğer suçlardan da 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

