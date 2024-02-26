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Ankara'da kendisinden haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu

AA AA
26.02.2024 08:06
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir haftadır yakınlarının haber alamadığı Hüseyin Çakmak (62) evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçesi Kale Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Çakmak'tan bir haftadır haber alamayan komşuları durumu polise bildirildi.

Polis, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın evinin çaldıkları kapısını açan olmayınca itfaiyeyi çağırdı.

İtfaiyenin yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedenini buldu.

Hüseyin Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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