Ankara'da kereste atölyesindeki yangını itfaiye söndürdü

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde kereste atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki kereste atölyesinde çıktı. Atölyenin çatı kısmında nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri gören esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binada hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yangından görüntü
HABER: ANKARA, (DHA)-