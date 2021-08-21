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Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı

21.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbedip videosunu çeken kişiler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlenen ve sosyal medyada yayımlanan bir kişinin kıyafetlerinin çıkarılarak darbedildiğine ilişkin videoyla ilgili çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucu, söz konusu kişilerin gözaltına alındıkları ve haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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