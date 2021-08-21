Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbedip videosunu çeken kişiler gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlenen ve sosyal medyada yayımlanan bir kişinin kıyafetlerinin çıkarılarak darbedildiğine ilişkin videoyla ilgili çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucu, söz konusu kişilerin gözaltına alındıkları ve haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz