Ankara'da kız arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ankara'da bir gece kulübünde assolist olarak çalışan kız arkadaşını tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebru Sultan Bozdağ'ı (32), 5 Eylül'de, Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evinde silahla yüzünden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece "tabancanın kimin tarafından ateşlendiğinin kesin olarak tespit edilemediği" gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan K'ye (26) ilişkin hakim kararına itiraz etti.

Müştekinin sağ elini kullandığının tespit edildiğini, kurşunun giriş, çıkış yeri açısından sağ elle ateş edildiği kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve şüphelinin olaydan kısa süre önce tabanca satın aldığının belirlendiğini ifade eden savcılığın itirazını değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Hasan K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olayın geçmişi

Ebru Sultan Bozdağ, 5 Eylül'de, Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evinde kıskançlık yüzünden tartıştığı erkek arkadaşı Hasan K, tarafından silahla yüzünden yaralanmıştı.

Babasıyla birlikte mağdur kadını hastaneye götüren Hasan K, polise, intihar etmek isteyen kız arkadaşına müdahalede bulunduğunu, bu sırada tabancanın ateş aldığını ve kadının yaralandığını söylemiş, adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Tedavisinin ardından ifadesine başvurulan Ebru Sultan Bozdağ, intihar girişiminde bulunmadığını, sevgilisinin kıskançlık nedeniyle kendisine tabancayla ateş ettiğini ileri sürmüş, bunun üzerine Hasan K. tekrar gözaltına alınmış, fakat çıkarıldığı mahkemece "tabancanın kimin tarafından ateşlendiğinin kesin olarak tespit edilemediği" gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakılmıştı.

