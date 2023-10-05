Ankara’da kömür madenindeki kaza

Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Kocabıyık, Beypazarı’nda yer alan ‘K’ kömür maden ocağındaki kazaya ilişkin açıklama yaptı. Olayın mekanize üretim ayaklarında üretimin arkasında kalan tavan taşının çökmesi sonucu ortaya çıkan hava basıncı sonucu yaşandığını öne süren Kocabıyık, “Tavan taşının çökmesi nedeniyle hava basıncı oluştu ve rüzgar meydana geldi. Bu rüzgar arkadaşlara vurduğu için çarpmalar meydana geliyor. Göçük dedikleri bir olay yok burada. Arka tavan taşının çökmesi sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Tehlikeye maruz kalacak yerler temizlendi. Riskli olan bölgeler temizlenerek, arkadaşlar hastaneye sevk edildi” diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğunu belirten Kocabıyık, “İç kanaması veya hayati tehlikesi olan hiçbir arkadaşımız yok. Hiçbir ihmal söz konusu değil. Mekanizma ayaklarının doğasında olan bir şey” dedi.

