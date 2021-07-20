YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da kurban pazarlarında ve kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

Ankara'da kurban pazarlarında ve kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

20.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kurban pazarlarında ve kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

Başkentte Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Bazı vatandaşlar daha önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek kesimhanelere götürürken kimileri ise kurban pazarının yanındaki kesimhaneyi tercih etti.

Kesimhanedeki görevliler vatandaşları maske, mesafe, hijyen ve temizlik kuralları için sıklıkla uyardı.

Kesimhanenin yanındaki bekleme alanında kurbanlarının kesilmesi için sırasını bekleyenlere Pursaklar Belediyesince çay, simit ve poğaça ikram edildi.

Kurbanlığını kestiren vatandaşlardan Hüseyin Güngördü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ederek, "Hizmet, başta hijyenik olmak üzere her yönden güzel. Elemanlar çok hızlı çalışıyor, kişi kurbanını görüyor, kurbanının nereye gittiğini görüyor. Tesisin otopark alanı da var, ikramlar var, bu hizmetler için teşekkür ediyoruz." dedi.

Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyenler ise bayramın birinci günü satış yerlerindeydi.

Alıcılar, elde kalan kurbanlıklar için satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı. Bazı alıcı ve satıcılar arasında geçen çetin pazarlıklar anlaşmayla sonuçlanırken bazıları da pazarlıkta anlaşmaya varamadı.

Vatandaşlar, kurbanlıkları bayram öncesine göre daha uygun fiyata aldı.

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan Ali Kanıgür, "Kurbanlık düvemizi aldık. Pazarlığımız biraz sıkıydı, iki taraf da anlaştı. 6 bin 750 liraya aldık, iki aile keseceğiz." diye konuştu.

Pazarlık yapan satıcı Murat Adar da "Bu bayram yine buna şükür iyi geçti. Kardeşime kurbanlığını verdik, etin kilosu 42-43 liraya geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sene fiyatlar çok çok uygun. Geçen seneye göre satışlarda bir tık düşüş var. Millet tatile gitti, 2 yıldır pandemi vardı, millet de haklı." dedi.

Pazardaki satıcılardan Seyithan Kaya ise Ağrı'dan geldiğini belirterek kurban satışlarının bu yıl çok iyi gittiğini söyledi.

Ellerinde fazla hayvan kalmadığını dile getiren Kaya şöyle devam etti:

"Burada satışlarımız 200-250 civarında oldu. Bayramın birinci günü olmasına rağmen yine de iyi satışlar oluyor. İnsanlar bu pandemiden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Elhamdülillah insanlarımız duyarlı, kurban ibadetinden geri kalmıyor. Kalan kurbanlıklar da bugün bitmezse yarın bitecek. Fiyatlar uygun, çok iyi. Yem, samanın pahalı olmasına rağmen bu sene iyi. Bizde kurbanlıklar 6 bin 500 liradan 40 bin liraya kadar."

Kentin bazı bölgelerinde kurban kesim ve hijyen kurallarına uyulmadığı da görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylarBüyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramıKovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:21
Yatsı
22:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Altın Oran Eczanesi
Cankaya
Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Muratlı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.