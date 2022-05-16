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Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor

16.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor

Başkentte kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar sürmesi öngörülen yağışta oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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