Ankara'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan iki zanlı gözaltına alındı

Başkentte ayarı düşürülmüş altın bilezikleri kuyumculara satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheli, Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da bazı kuyumculara ayarı düşürülmüş altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen bir şebekeyi takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

B.E. ve N.Ç. isimli zanlılar Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, spor ayakkabı astarının altına gizlenmiş ayarı düşürülmüş 4 burma bilezik ele geçirildi.

Ankara, Bursa ve İzmir'de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen zanlıların, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kaydının olduğu ve kuyumculara altın bozdurabilmek için kendilerine aile görünümü verdiği tespit edildi.

