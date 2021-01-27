YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan iki zanlı gözaltına alındı

Ankara'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan iki zanlı gözaltına alındı

27.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan iki zanlı gözaltına alındı

Başkentte ayarı düşürülmüş altın bilezikleri kuyumculara satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheli, Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da bazı kuyumculara ayarı düşürülmüş altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen bir şebekeyi takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

B.E. ve N.Ç. isimli zanlılar Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, spor ayakkabı astarının altına gizlenmiş ayarı düşürülmüş 4 burma bilezik ele geçirildi.

Ankara, Bursa ve İzmir'de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen zanlıların, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kaydının olduğu ve kuyumculara altın bozdurabilmek için kendilerine aile görünümü verdiği tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:06
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Betül Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Duru Tuna Eczanesi
Cankaya
Fügen Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

A’dan Z’ye İlk Dergi FM çıktı

A’dan Z’ye İlk Dergi FM çıktı

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Siber saldırganlar "aşı merakını" fırsata çeviriyor

Siber saldırganlar "aşı merakını" fırsata çeviriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.