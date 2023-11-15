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Ankara'da Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

15.11.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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Letonya'nın Ankara Büyükelçiliğince, Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle Ankara'da resepsiyon verildi.

Ankara'da Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Akçapar, Türkiye ve Letonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1925'te kurulduğunu, Baltıklar'daki ilk Türk Büyükelçiliğinin 1929'da Letonya'nın başkenti Riga'da açıldığını belirtti.

Letonya ile ticaret, ekonomi ve savunma sanayii başta olmak üzere işbirliğini genişletme yönünde önemli potansiyel bulunduğunu vurgulayan Akçapar, ekonomik ve ticari ilişkilerdeki büyüme potansiyelinin varlığına da işaret etti.

Akçapar, karşılıklı olarak Türk ve Letonya şirketlerini "daha fazla fırsatları keşfetmeye teşvik etmeye" devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, Letonyalılar için popüler bir turizm destinasyonu olmaya devam ederken, Letonya, Türk Erasmus öğrencilerinin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor." dedi.

Letonya ile bölgesel ve uluslararası meseleler de dahil olmak üzere önemli alanların çeşitliliği konusunda benzer görüş ve endişeleri paylaştıklarını kaydeden Akçapar, "Letonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği desteği takdir ediyor ve bunun kesintisiz devamını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar, Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü tebrik etti.

"LETONYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER MÜKEMMELDİR"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sürdüğünü belirterek, Letonya'nın "Ukrayna'nın zaferine olan bağlılığını ve cesur Ukrayna halkına verdiği desteği" devam ettirdiğini vurguladı.

Vaivars, "İsrail ve Filistin arasındaki son gelişmelerle ilgili hiçbir türlü terörizmin kabul edilemez ve bütün sivillerin canlarının değerli olduğunu" dile getirdi.

"Letonya-Türkiye arasındaki ilişkiler mükemmeldir. Ticaret hacmimiz devamlı olarak artmakta olup yarım milyar dolara ulaşmıştır." ifadesini kullanan Vaivars, Türkiye ile kalıcı ve yüksek seviyede siyasi diyaloğu sürdürdüklerini söyledi.

Vaivars, yakın zaman önce Baltık ülkeleri parlamentoları ve TBMM arasında istişareler gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu bağlamda, İsveç Ulusal Meclisi'nin NATO'ya katılım başvurusunun sorunsuz bir şekilde onaylanmasının tüm NATO üyesi ülkeler için eşit derecede önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü tebrik eden Vaivars, "Şimdi, Letonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin iki yıl sonraki 100'üncü yılını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"LETONYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Savunma Ataşesi Albay Janis Dreimanis ise Ukrayna'yı desteklediklerini belirterek, Ukrayna'nın yakında zafer kazanacağına inandıklarını söyledi.

NATO'nun doğu kanadının güvenliğini sağlayan NATO ortaklarına teşekkür eden Dreimanis, "Letonya ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin derinleştirilmesinin de bizim için çok önemli olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

İki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğine değinen Dreimanis, işbirliğinin "şu anda Letonya'da gerçekleştirilen Türk yapımı araç testleriyle devam ettiğini" aktardı.

Dreimanis, çok sayıda Letonyalı subayın da Türkiye'deki farklı etkinliklere katıldığını belirterek, bunun her iki ülke için de faydalı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kutlama pastası kesildi.

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