YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

15.01.2021 06:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 VH 658 plakalı motosiklet, Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir süre sürüklendi.

Kazada motosiklette bulunan Kadir S. ve Tahsin Ş. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:03
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı:

Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aşı açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aşı açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.