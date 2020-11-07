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Ankara'da öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

ANKARA HABERLERİ  | 07.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Ankara'da öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Ankara'da dün gece eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğunun cenazeleri defnedildi.

Keçiören ilçesinin Bağlum semtinde evde başlarından silahla vurularak öldürülen anne Nefik Öztürk (50), oğlu Selahattin Öztürk (32) ve kızı Seher Öztürk'ün (26) cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Ahmet Efendi Camisi'nde anne ve 2 çocuğu için cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenazeler, toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye, eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen zanlı A.Ö'nün diğer çocuğu Sergen Öztürk ile ailenin yakınları katıldı.

- Zanlı cinayeti itiraf etti

Bağlum'da dün gece bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 3 kişiyi başından vurulmuş halde bulmuş, görgü tanıklarının beyanı üzerine kısa süre önce evden ayrıldığı öğrenilen A.Ö, yakalanmıştı. Zanlı, ilk ifadesinde oğlu Selahattin Öztürk'ün kendisini darbettiğini belirtmiş ve ruhsatsız silahıyla oğlu, eşi ve kızını öldürdüğünü itiraf etmişti.

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