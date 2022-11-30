Ankara’da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Çubuk-Akyurt yolunda bir otomobil yoldan çıkarak direğe çarptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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