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Ankara’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA HABERLERİ  | 06.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde “U” dönüşü yapmak isteyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde “U” dönüşü yapmak isteyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki iki kişi yaralandı.
Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesindeki Muhammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 M 1644 plakalı otomobilin sürücüsü A.S., cadde üzerinde seyrettiği sırada “U” dönüşü yapmak istedi. Dönüş sırasında A.S.’nin kullandığı otomobil ile M.C.E. yönetimindeki 06 BIR 906 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.C.E ile arkasında bulunan ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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Cankaya
Beyza Eczanesi
Cankaya
Gülreyhan Eczanesi
Yenimahalle
Ayça Pekin Eczanesi
Yenimahalle
Kerem Eczanesi
Mamak
Nefes Eczanesi
Mamak
Tohum Eczanesi
Cankaya
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