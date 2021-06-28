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Ankara'da park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü

28.06.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü

Ankara'da park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 62490 plakalı servis otobüsü, Sincan'da Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı.

Bu sırada sürücünün fark etmediği Hasan Uçar otobüsün altında kaldı. Aracın altında sürüklenen Uçar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Uçar'ın cesedi morga kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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