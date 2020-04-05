Ankara’da pazarcı esnafına maske dağıtımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarından sonra pazar yerlerinde de maske dağıtımına başladı.

Kalabalık ortamlarda maske kullanılmasının zorunlu olmasının ardından özellikle pazar yerlerinin de bu kapsama dahil edilmesiyle Ankara zabıtası, toplum sağlığı için maske dağıtımını hızlandırdı. Pazarcı esnafının hijyen kurallarına uyup uymadığını denetleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu ilk etapta Ankara’da 38 pazar yerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara maske dağıttı. Halk sağlığı açısından pazar yerlerinin riskli bölgeler olduğuna dikkat çeken Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, bu alanlarda vatandaşlara maske dağıtımına öncelik verdiklerini belirterek, “Yeni gelen genelgeye göre artık toplu taşıma araçlarında ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Pazar yerlerinde de pazarcı esnafı maske tedarik etmekte sorun yaşamasın diye maske dağıtmaya karar verdik. Maskesi olmayan vatandaşlara da dağıtıyoruz, artık bu aşamadan sonra maske konusunu ciddiye almasını istiyoruz. Hem maskelerimizi takmalı hem de sosyal mesafeyi korumalıyız. Ankaralıların en güvenli yerinin evleri olduğunu da vurgulamak istiyorum” dedi.

