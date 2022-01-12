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Ankara'da polis aracını kaçırıp, bir polisi yaralayan zanlı yakalandı

12.01.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da polis aracını kaçırıp, bir polisi yaralayan zanlı yakalandı

Ankara'da, aracının lastiği patladığı için yardıma gelen trafik polislerinin aracını kaçıran ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, polis ve jandarmanın ortaklaşa çalışması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, trafik polisleri, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde, aracının lastiği patlayan S.K'nin yardımına geldi.

S.K, polisin yola uyarı dubaları koyduğu sırada, ekip otosuna binerek uzaklaştı. Polis, GPS cihazından kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti.

- Levye ile polise saldırdı

Ekip aracını bulup kontrol eden polislerden biri, otomobilden çıkıp levyeyle kendisine saldıran şüpheli tarafından yaralandı. Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve bölgeye sevk edilen polis özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin şizofreni hastası olduğu, ilk ifadesinde, ehliyetsiz araba kullandığı için lastiği patlayınca kendisine yardıma gelen polislerden korkarak kaçtığını beyan ettiği öğrenildi.

Levyeyle elinden yaralanan polis memurunun durumunun ise iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

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