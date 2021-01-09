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Ankara'da silahla vurulan kişi öldü

09.01.2021 02:18 | Son Güncelleme:
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Ankara'da silahla vurulan kişi öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan Ünal Y. (48) ve oğlu Asım Y. (21), borç meselesi nedeniyle konuşmak amacıyla Mehmet A. (35) ile Atatürk Mahallesi'nde bir aracın içinde buluştu.

Tartışmaya başlayan taraflardan Asım Y, Mehmet A'ya tabancayla ateş etti.

Baba ile oğlu, aynı araçla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Buradan 112 Acil servis ekibince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünal Y. ve Asım Y. gözaltına alındı.

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