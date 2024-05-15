YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara’da silahlı kavga olayının şüphelisine operasyon

Ankara’da silahlı kavga olayının şüphelisine operasyon

İHA İHA
15.05.2024 08:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavga olayından sonra kaçan şüpheli, Çankaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.Edinilen bilgilere göre Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi’nde 14 Mayıs günü meydana gelen silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı.

Ankara’da silahlı kavga olayının şüphelisine operasyon

Ankara’nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavga olayından sonra kaçan şüpheli, Çankaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi’nde 14 Mayıs günü meydana gelen silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı. Olaydan sonra çalışmalara başlayan jandarma ekipleri gün içerisinde yapmış olduğu operasyonlara 3 şüpheli şahsı yakaladı ve olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgilisi olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki G.Ç. isimli şüphelinin kaçması sonucu Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahsın Çankaya ilçesi Kahire Caddesi üzerinde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT birimlerince saat 01.30 sıralarında icra edilen operasyonla söz konusu şahıs yakalandı. Düzenlenen bu operasyon ile beraber olaya karışan tüm şahıslar olayda kullanılan silahlarla beraber 24 saat geçmeden yakalanmış oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da silahlı kavga olayının şüphelisine operasyon

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harkov harekatı: Rusya'nın ilerleyişi üzerine Ukrayna güçleri geri çekildiHarkov harekatı: Rusya'nın ilerleyişi üzerine Ukrayna güçleri geri çekildi
Kilo verme ilacı 'kalp krizi riskini azaltabilir'Kilo verme ilacı 'kalp krizi riskini azaltabilir'
Yeni Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez kimdir?Yeni Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:26
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:04
Yatsı
21:40
Ankara ECZANELER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.