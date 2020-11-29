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Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı

ANKARA HABERLERİ  | 29.11.2020 21:04 | Son Güncelleme

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler, meydanlar ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Ankara'da vatandaşlar evlerine çekildi. Şehrin işlek cadde, meydan ile sokaklarında sessizlik hakim oldu. Görevliler dışında kimsenin olmadığı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye indi.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak vatandaşların evrakını kontrol etti. Vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.

Kısıtlama, yarın saat 05.00'te sona erecek.

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