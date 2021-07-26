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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 12'si tutuklandı

26.07.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 12'si tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 19-25 Temmuz'da operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 2 kilogram esrar, 950 gram bonzai ve 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.

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