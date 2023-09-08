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Ankara'da suç örgütü elebaşı havalimanında yakalandı

08.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı B.K. Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü elebaşı B.K, Esenboğa Havalimanı kontrol noktasında yakalandı.

"Ayhan" kod adını kullanan şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan B.K, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, B.K'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
esenboğa havalimanı

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