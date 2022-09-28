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Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

28.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl temmuz ayında tutuklanan suç örgütü elebaşının karısının örgütü yönettiği belirlendi

Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Ankara'da sahte alkollü içki imal ve satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 7'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, cezaevinde bulunan suç örgütü elebaşı S.Ü'nün eşi F.Ü.'nün çeteyi yönettiği, faaliyetlerini devam ettirdiğini belirleyerek örgüte yönelik çalışma başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç örgütüne yönelik 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan suç örgütü elebaşı F.Ü. ile A.S.A, M.A, T.A, H.Ü, İ.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1118 şişe sahte alkollü içki, 900 Iitre etil alkol, 2 bin 59 alkollü içki yapımında kullanılan ürün ve 500 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Geçen yıl örgüt elebaşı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl temmuzda il genelinde kaçak alkollü içki imal eden ve satan elebaşılığını S.Ü'nün yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, yurda kaçak yollardan girdiği değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve diğer imalat malzemeleriyle "merdiven altı" tabir edilen yerlerde alkollü içki imalatı yapıldığı belirlenmişti. Üretilen bu alkollü içkilerin pet şişelere doldurulup gazino, pavyon gibi eğlence yerlerine açık şekilde satıldığı, yine bu alkollü içkilerin boş içki şişelerine dolumu yapılarak kapak ve sahte TAPDK bandrol yapıştırılmak suretiyle Ulus ve Çankaya'da faaliyet gösteren bar, pavyon ve eğlence mekanlarına toptan satıldığı tespit edilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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