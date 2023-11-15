Ankara’da taksi durağında silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.30 sıralarında Ankara Hastanesi yakınlarında bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddialara göre, durak çalışanı olan H.C. ile E.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce H.C., pompalı tüfekle E.A.’yı ve B.F.S.’yi yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan H.C.’yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

