Ankara'da taksicilerden belediyeye "levha" tepkisi

Ankara'da bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) taksi durağı levhalarıyla ilgili kararını, "esnaf arasında çalışma barışını bozduğu" gerekçesiyle protesto etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hipodrom Caddesi'ndeki merkez binası önünde 100 araçlık konvoyla toplanan esnaf, UKOME'nin aldığı karar sonrası mevcut taksi duraklarının yakınına başka taksi durağı levhası verildiğini ve bu durumun aralarında soruna neden olduğunu savundu.

Grup adına açıklama yapan VİP Taksi Durağı sorumlusu Muammer Kılıç, "Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız, şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Ankara Şöförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyorlar. Bu durum çalışma bölgesindeki barışı bozuyor ve bizi buraya getiriyor. Defalarca uyardık...." ifadelerini kullandı.

Kılıç, UKOME yetkilileri ile daha önce toplantılar yaptıklarını belirterek, "Rant elde edenlere levha çıkarttılar, geldiler taksi durağımıza bizden korkunç rakamlar talep ediyorlar. Bu esnafa yazık. Mansur Yavaş'a seçimlerde destek verdik. Taksiciye böyle yaparsa Ankara'ya yazık değil mi? Melih Başkanı arattılar." şeklinde konuştu.