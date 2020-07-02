YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da taksicilerden belediyeye "levha" tepkisi

Ankara'da taksicilerden belediyeye "levha" tepkisi

ANKARA HABERLERİ  | 02.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Bir grup taksici, UKOME'nin taksi durağı levhalarıyla ilgili kararını "esnaf arasında çalışma barışını bozduğu" gerekçesiyle protesto etti - Mevcut taksi duraklarının yanına aynı bölgedeki başka bir durağın levhasının konulduğunu savunan taksiciler, karara tepkisini korna çalarak gösterdi - Grup adına açıklama yapan Muammer Kılıç: - "Mansur Yavaş'a seçimlerde destek verdik. Taksiciye böyle yaparsa Ankara'ya yazık değil mi? Melih Başkanı arattılar"

Ankara'da bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) taksi durağı levhalarıyla ilgili kararını, "esnaf arasında çalışma barışını bozduğu" gerekçesiyle protesto etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hipodrom Caddesi'ndeki merkez binası önünde 100 araçlık konvoyla toplanan esnaf, UKOME'nin aldığı karar sonrası mevcut taksi duraklarının yakınına başka taksi durağı levhası verildiğini ve bu durumun aralarında soruna neden olduğunu savundu.

Grup adına açıklama yapan VİP Taksi Durağı sorumlusu Muammer Kılıç, "Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız, şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Ankara Şöförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyorlar. Bu durum çalışma bölgesindeki barışı bozuyor ve bizi buraya getiriyor. Defalarca uyardık...." ifadelerini kullandı.

Kılıç, UKOME yetkilileri ile daha önce toplantılar yaptıklarını belirterek, "Rant elde edenlere levha çıkarttılar, geldiler taksi durağımıza bizden korkunç rakamlar talep ediyorlar. Bu esnafa yazık. Mansur Yavaş'a seçimlerde destek verdik. Taksiciye böyle yaparsa Ankara'ya yazık değil mi? Melih Başkanı arattılar." şeklinde konuştu.

Bu tarz kararların Ankara Umum Otomobilciler ve Şöförler Esnaf Odası ile görüşülerek alınması gerektiğine işaret eden Kılıç, UKOME'yi kendilerini muhatap almadığı için tanımadıklarını söyledi.

Kılıç, yarın Ankara genelinde saat 11.00'de eylem yapacaklarını dile getirdi.

Taksiciler, basın açıklamasının ardından araçlarına binerek bir süre belediye binası önünde korna çaldıktan sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan, bina önünde bekleyen güvenlik görevlileri, taksicilerin protestosunu izleyen basın mensuplarına zorluk çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:17
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Barışcan Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
Şube Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Vefa Eczanesi
Cankaya
Yeni Çağlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.