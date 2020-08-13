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Ankara’da taksiler şeffaf panellerle güvenli hale geliyor

ANKARA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Korona virüs salgının başladığı ilk günden bugüne kadar toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı önlemleri çeşitlendirerek sürdürüyor.Esnaf ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilk kez taksilerde başlatılan ücretsiz şeffaf panel uygulaması yoğun ilgi görüyor.Başkent’te artan vaka sayısı üzerine hijyen tedbirlerini bir üst seviyeye taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz montajı yapılan uygulamayla hem sürücüleri ve hem de yolcuların sağlığını korumayı amaçlıyor.Vatandaşları ve taksici esnafını doğrudan temastan koruyan şeffaf panellerin montaj işlemleri hızla devam ederken, yolcuların gönül rahatlığıyla taksileri kullanabilmesi amacıyla taksilere “Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır” yazılı yapıştırmalar da (sticker) yerleştiriliyor.Randevu usulü montajŞeffaf panel montajı yapılan taksici esnafı ile görüşen Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, ilginin büyük olduğunu açıkladı:“Bugüne kadar taksici esnafımızdan bine yakın başvuru geldi.

Korona virüs salgının başladığı ilk günden bugüne kadar toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı önlemleri çeşitlendirerek sürdürüyor.
Esnaf ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilk kez taksilerde başlatılan ücretsiz şeffaf panel uygulaması yoğun ilgi görüyor.
Başkent’te artan vaka sayısı üzerine hijyen tedbirlerini bir üst seviyeye taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz montajı yapılan uygulamayla hem sürücüleri ve hem de yolcuların sağlığını korumayı amaçlıyor.
Vatandaşları ve taksici esnafını doğrudan temastan koruyan şeffaf panellerin montaj işlemleri hızla devam ederken, yolcuların gönül rahatlığıyla taksileri kullanabilmesi amacıyla taksilere “Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır” yazılı yapıştırmalar da (sticker) yerleştiriliyor.

Randevu usulü montaj
Şeffaf panel montajı yapılan taksici esnafı ile görüşen Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, ilginin büyük olduğunu açıkladı:
“Bugüne kadar taksici esnafımızdan bine yakın başvuru geldi. Başvurular kendilerine gönderilen mesajlar (SMS) doğrultusunda yapıldı. Günlük 100 adet panel yapabiliyoruz. Taksici esnafımız günlük olarak belirlenen sayıda çağırılıyor, randevu usulü montajı yapılıyor. Zaten Avrupa’nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Türkiye’de ilk olarak biz yapıyoruz.”

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