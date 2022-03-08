Ankara'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Operasyonda T.Ö. ve Ö.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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