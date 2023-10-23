YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

23.10.2023 11:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 33 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyon sonucu 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bozüyük’te kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiBozüyük’te kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yeşilçam’da büyük ustalarla hayat bulan ‘Gırgıriye’ İzmirlileri kırdı geçirdiYeşilçam’da büyük ustalarla hayat bulan ‘Gırgıriye’ İzmirlileri kırdı geçirdi
Jandarmadan “asayiş” denetimiJandarmadan “asayiş” denetimi
Anahtar Kelimeler:
Ankara DEAŞ emniyet genel müdürlüğü operasyon

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ekim Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:38
İkindi
15:37
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Pazartesi

Zambak eczanesi
Yenimahalle
Serim eczanesi
Kecioren
Sözen eczanesi
Altindag
Asmabahçe eczanesi
Cankaya
Kayiran eczanesi
Ayas
Maltepe eczanesi
Cankaya
Buse eczanesi
Golbasi
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.