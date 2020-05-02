YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da tır ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Ankara'da tır ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

ANKARA HABERLERİ  | 02.05.2020 20:08 | Son Güncelleme

Ankara'da tır ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı mevkisinde bir tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine giden Cafer O. idaresindeki 27 D 6399 plakalı tır, Gölbaşı ilçesinde karşı şeride geçerek 06 BK 8117 plakalı EGO otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otobüsün şoförü Murat C. ve tır şoförü Cafer O. ile kimliği henüz belirlenemeyen 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin araçlarına ise Ankara istikametinden gelen 06 BS 5104 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
EGO otobüsü Gölbaşı TIR Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Şahin, “Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız”

Şahin, “Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız”

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Akademik personele online eğitim

Akademik personele online eğitim

Ankara Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:40
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:51
Yatsı
21:21

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Ülgen Eczanesi
Cankaya
Uçak Eczanesi
Cankaya
Yeni Akplaza Eczanesi
Özkaya Eczanesi
Yenimahalle
Nurfurkan Eczanesi
Yenimahalle
Gülreyhan Eczanesi
Yenimahalle
Şahap Gürler Eczanesi
Mamak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “23 Nisan; çocuklarımızın özgürce koşup oynayabildiği bir bayram olmalıdır”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “23 Nisan; çocuklarımızın özgürce koşup oynayabildiği bir bayram olmalıdır”

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.