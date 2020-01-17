Ankara’da toplu taşıma araçları düzenli temizleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüsler iç ve dış temizlenerek ilaçlanıyor. Otobüs içlerinin dezenfeksiyonu için insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı Tip-2 adlı ürün kullanılıyor. EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Şube Müdürü Erkan Tarhan, servis dönüşünde otobüslerin önce iç temizliğinin yapıldığını, belirli periyotlarla da dezenfekte işlemi uyguladıklarını belirterek, “Yolcularımızın daha temiz, daha ferah bir yolculuk yapması için her gün araçlarımız temizleniyor. Temiz bir yolculuk için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Toplu taşıma araçlarında öncelik toplum sağlığı”

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Başkanlığı İş Güvenliği Uzmanı Didem Taylan da şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi bünyesinde vatandaşlarımıza hizmet veren araçlarımızın sık sık dezenfeksiyonu ile otobüs iç ve dış temizliklerini yapıyoruz. Toplum sağlığı açısından vatandaşlarımızın ertesi güne sağlıklı bir şekilde araçlarımızı kullanabilmeleri için bütün gece çalışmalarımız devam ediyor. Kullanılan dezenfeksiyon ürünü Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, Dünya Sağlık Örgütü onaylı dezenfeksiyon ürünleridir ve insan sağlığına zararlı değildir.”