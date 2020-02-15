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Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA HABERLERİ  | 15.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan iki kişi kurtarıldı.

Şükrü Aslan idaresindeki 06 MBJ 16 plakalı otomobil, Anadolu Bulvarı'nda Söğütözü Mahallesi'nden Yenimahalle yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Şükrü Aslan ile yanındaki Adem Aslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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