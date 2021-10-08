Ankara'da "Türkiye-Dağıstan Tarih ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneğince "Türkiye-Dağıstan Tarih ve Kültür Sempozyumu" yapıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB Başkanı Abdullah Eren, 3 gün sürecek sempozyumun açılışına, Dağıstan halkının tarihi mücadelesini, kimliklerini korumak için gösterdikleri çabayı ve Türkiye'de yaşayan Dağıstan diasporasının verdiği mücadeleyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Eren, YTB olarak soydaş ve akraba topluluklarla Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarını geliştirmek için çok farklı alanlarda faaliyetler yürüttüklerine dikkat çekti.

Kafkasya'da huzurun, barışın, istikrarın korunması ve etnik çeşitliğinin, kültürel mirasın geleceğe taşınması adına yapılan çalışmalara katkı verdiklerini vurgulayan Eren, "Türk tarihi ve Türk etkisi, hakkıyla araştırılmadan bugünkü Dağıstan’ı anlamak mümkün olmayacaktır. Osmanlı döneminde de Dağıstan bölgesiyle yakın ilişkiler kurulmuştur. Bugün Türkiye de bölgeye yönelik çalışmalar yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, hem tarihi bağların yeniden hatırlanarak Türkiye ve Dağıstan diasporası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem de Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi açısından yapılan çalışmaların önem arz ettiğini vurgulayarak, "Tarihi ve kültürel ilişkilerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve ortak bir gelecek için perspektif geliştirilmesi adına bu sempozyumu önemsiyoruz. Bu bölgede yaşıyoruz, beraber bir gelecek kuracağız." ifadesini kullandı.

- Dağıstan'ın istikrarı, Rusya ile ilişkilere katkı sağlıyor

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğine işaret eden Eren, bu ilişkiler çerçevesinde iki ülkenin hinterlandında bulunan ve iki ülkenin birikimlerinin adeta üstü üste geldiği bölgelerdeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önem taşıdığını belirtti.

Eren, Kafkasya’nın mozaiği olarak görünen Dağıstan'daki etnik çeşitliliğin, kültürel ve dil çeşitliliğinin muhafazasının altını çizerek, bölgeye yönelik eğitim çalışmalarını anlattı.

Türkiye Bursları kapsamında 1992’den bu yana Rusya Federasyonu’ndan, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nden olmak üzere 3 bin 500 kişiye burs sağladıklarını aktaran Eren, bu öğrencilerin Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Fatin Dağçınar da konuşmasında desteklerinden dolayı YTB’ye teşekkür etti.

Dünyada 6 kez "yılın sporcusu" seçilen, dünya şampiyonu, Altın Taç sahibi Sambo sporcusu Mahamathan Gamzathanov da sempozyumda önemli bilgilerin aktarılacağını söyledi.

Programa katılan Rusya'nın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Zaur Shinkuba ise sempozyumun, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını kaydetti.

Sempozyumda 3 gün süresince "Dağıstan tarihi, Dağıstan-Türkiye ilişkileri, Dağıstan dilleri, kültürler arası etkileşim, Dağıstan Türkologlarının çalışmaları ve Osmanlı devletinde Dağıstanlılar konuları" başta olmak üzere alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler, Dağıstan özelinde birçok konuda sunum yapacak.

