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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı

27.06.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 300 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 20-26 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 kilo 700 gram eroin, 11 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 300 zanlıdan 51'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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