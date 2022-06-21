YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

21.06.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 360 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 13-19 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 7 kilogram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 780 gram skunk, 360 gram bonzai, 320 metamfetamin gram14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 360 zanlıdan 52'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hekimler, "preimplantasyon genetik tanı"da gelinen noktayı değerlendirdiHekimler, "preimplantasyon genetik tanı"da gelinen noktayı değerlendirdi

Ankara Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.