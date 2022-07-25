Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 38'i tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 18-24 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda, 44 kilo 500 gram esrar, 200 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 4 tabanca, 8 bin 400 hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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