Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 20 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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