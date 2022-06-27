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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 20 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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