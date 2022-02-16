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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

16.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 68 bin 556 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 68 bin 556 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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