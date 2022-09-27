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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlıdan 11'i tutuklandı

27.09.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlıdan 11'i tutuklandı

Ankara merkezli, Bursa ve Antalya illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT görevlileri Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle Ankara, Bursa ve Antalya illerinde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, esrar, eroin, metamfetamin, uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 kişiden adliyeye sevk edilen 11'inin tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltına alınan 32 kişinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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antalya Ankara Bursa Polatlı emniyet narkotik operasyon

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