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Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu

12.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu

Altındağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 6 adrese baskın yapıldı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım." ifadelerinin ardından "gündüz" operasyon düzenledi.

Ekipler, Altındağ ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 av tüfeği ve 88,20 gram eroin ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

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