Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün narkogüç operasyonları kapsamındaki çalışmalarda, İstanbul'dan Ankara'ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.

Takibe alınan araç, Kızılay Mahallesi'nde durdurularak araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin Sincan ilçesindeki ikametinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 19 bin 920 uyuşturucu hap, 701 gram kokain, 28 gram esrar, 22 sentetik uyuşturucu hap, 71 sentetik ecza, 4 hassas terazi, tabanca, 142 fişek, para sayma makinesi ve 51 bin 400 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

